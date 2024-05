Caso Pecci: Horacio Cartes fue “el pelota tatá del día”, según Celeste Amarilla

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, eludió todas las preguntas y hasta culpó a Colombia del casi nulo avance de la Fiscalía paraguaya en la investigación del magnicidio del exfiscal Marcelo Pecci, según criticó la senadora del PLRA, Celeste Amarilla.

“No solamente no respondió nada (Emiliano Rolón) sino que dice ‘Colombia miente, Colombia no hizo, Colombia no trajo, Colombia no nos respondió ningún exhorto, Colombia deshace las reuniones que pedimos’, y eso me preocupa mucho más, es decir que nuestra Fiscalía General no tiene peso y se deja avasallar por el Fiscal de Colombia”, cuestionó.

Agregó que el Fiscal General del Estado ya hubiera tomado medidas más duras ante las supuestas negativas de Colombia, como viajar al país y hablar con su par, o incluso tratar el asunto de Cancillería a Cancillería. “Ahora resulta que la culpa es de Colombia, y dos años hace que Colombia no nos respeta y nos ningunea, y él se calla y ahora está quejándose como un niño”, fustigó.

Horacio Cartes fue “el pelota tata (fuego)”

Celeste Amarilla cuestionó que el Fiscal General del Estado no contestó ninguna de las preguntas que realizaron durante la conferencia de prensa, y que además, pese a estar acompañado de varios fiscales, no tenían siquiera un discurso unificado. Además, contó que cuando preguntaron sobre el expresidente Horacio Cartes, quien fue señalado como uno de los supuestos mandantes por el coordinador del asesinato de Pecci durante su declaración, se pasaron el micrófono entre los fiscales, evitando responder al respecto.

“Ese fue el pelota tata (pelota de fuego) del día. Presagiando un San Juan y finalmente Cabrera tampoco dijo nada. ‘Cualquier hipótesis vamos a investigar’, y desde luego que tienen que investigar todas las hipótesis, esa no era la respuesta a la pregunta precisa que le hicieron”, criticó.

Señaló que la evasiva a las respuestas de Emiliano Rolón y su equipo evidencian una vez más su inoperancia, o incompetencia, o negligencia, o inutilidad. “No es que uno quiera contrear por contrear, pero quiero escuchar a la ciudadanía, si realmente esto aclaró algo, esto no aclaró nada, esto ahora tiró la pelota a Colombia”, indicó.

Fiscal General no ejerce soberanía paraguaya

La senadora dijo que, como mínimo, el Fiscal General del Estado no está ejerciendo la soberanía paraguaya con Colombia, considerando que según las declaraciones del titular de la Fiscalía, Colombia hace lo que quiere en el caso Pecci y en Paraguay “lloramos”.

“Si, efectivamente, volvió a decir que la viuda le dio su celular. Muchísimas contradicciones, muchísimas con respecto a lo de Hijadzi, que el teléfono supuestamente estaba en Estados Unidos, ahora está en la SENAD. Siete, ocho personas ahí al frente, sin ningún discurso, por lo menos unificado”, criticó. También hablaron del cambio de Fiscal, que le diga ‘a mí me respetan y a mí me contestan’. Nosotros tenemos que seguir aguantando que Colombia nos mienta, nos ningunee, no nos responda, no, por favor, Paraguay es soberano, es un fiscal paraguayo, es un caso de narcotráfico gravísimo, en nuestro territorio y tienen que intervenir y tienen que hacer los procesos que corresponde para que Colombia nos respete”, indicó.

Los legisladores tienen una nueva reunión el miércoles, que según la legisladora fue muy resistida hoy por los funcionarios del Ministerio Público, pero al final accedieron y se va a realizar el miércoles a las 8:30.