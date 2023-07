La última noticia sobre quién será el técnico de Cerro Porteño

Cerro Porteño podría tener un nuevo entrenador antes del fin de semana, reveló el periodista de ABC, Federico Arias. En el Ciclón estarían pensando en contratar a un DT que no seria de la casa. Diego Gavilán debía asumir después del retorno de la Copa Libertadores Sub 20, pero el estratega no dirigió la práctica de este martes, que estuvo nuevamente a cargo de Víctor Bernay.

Lea más: Solicitaron a Víctor Bernay que planifique toda la semana

En la búsqueda del reemplazante de Facundo Sava, quien fue destituido después de la derrota 3-1 ante Guaireña en La Nueva Olla en la primera fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo, Gavilán estaría como opción, puntualizó Arias. Al parecer darían tiempo al estratega para que forme un cuerpo técnico capaz de asumir y convivir con la necesidad de campeonar.

Aunque Bernay recibió la orden de planificar el resto de la semana y conducir el cotejo del sábado contra General Caballero de Juan León Mallorquín en Barrio Obrero (18:30), el argentino no será el técnico oficial del equipo. Posiblemente, la directiva cuente con más alternativas y tendría estos días para decidir si viene un nuevo o es finalmente Gavilán, quien ya dirigió al plantel este año.