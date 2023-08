El comunicado de Cerro Porteño luego de borrar a Francisco Arce

Cerro Porteño salió al cruce del despropósito con Francisco Arce en la previa del superclásico en La Nueva Olla. En la publicación de la formación de los equipos, el nombre del ex entrenador del Ciclón fue borrado y cambiado por el de Julio Enciso cuando el tablero electrónico del estadio mostró el equipo de Olimpia. En conferencia, el DT supo del tema y no dudo en responder.

Lea más: Francisco Arce: “Pueden apagar el tablero y putear, pero...”

“Es parte del folclore creo yo. Por más de que hagan lo que quieran hacer, no van a borrar lo que hicimos aquí”, comentó Arce con un tono de molestia. “Yo digo ni como cuerpo técnico, sino como seres humanos, no van a poder borrar (...) Me sorprende que mi nombre no haya estado en el tablero, pero está en la historia del club”, puntualizó el paraguaríense de 52 años.

Horas después de las declaraciones de Arce, la institución azulgrana emitió un comunicado en el que responsabilizó del hecho a la empresa encargada de la pantalla LED y señaló que “no permite ni apaña acciones de mala fe”. Además, anunció el fin del vínculo laboral con la empresa Rama Audiovisual. “Desmentimos categóricamente que el incidente haya sido orquestado”, agregó.

El comunicado de Cerro por el caso Francisco Arce