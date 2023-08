Francisco Arce y el ninguneo de Cerro Porteño en el tablero electrónico: “Pueden apagar y putear, pero...”

El tercer superclásico del fútbol paraguayo en la temporada 2023 tuvo un condimento muy especial: el regreso de Francisco Arce a La Nueva Olla. El entrenador, al frente del tradicional rival, fue recibido con algunos silbidos y abucheos, pero antes del ingreso al campo para el partido, Cerro Porteño chicaneó al técnico, borrando el nombre del mismo de la formación de Olimpia.

El club publicó en el tablero electrónico el equipo del Decano y en el puesto de DT escribió el nombre de Julio Enciso y no el de Arce. En conferencia, el paraguaríense mostró estar sorprendido y no dudo en responder cuando fue consultado sobre el tema. “Yo sobreviví a la muerte de mi hijo, imagínate. No voy a hablar más de eso, última vez”, empezó el estratega del Franjeado.

Francisco Arce: “No borrarán lo que hicimos aquí”

“Se muchas cosas, pero no sabía eso, lo del tablero. Y está bien, Julio tiene bastante percha para ser DT sin problema”, continuó Arce, entre risas, antes de lanzar un claro mensaje a los responsables del despropósito. “Es parte del folclore creo yo. Por más de que hagan lo que quieran hacer, no van a borrar lo que hicimos aquí”, señaló el profesional de 52 años.

“Yo digo ni como cuerpo técnico, sino como seres humanos, no van a poder borrar. Pueden apagar el tablero, mandar decir, putear. No sirve. Yo tengo cincuenta y dos años, pase tantas cosas ya. Si voy a decir todo lo que pienso, no vamos a terminar la conferencia, pero sí me sorprende que mi nombre no haya estado en el tablero, pero está en la historia del club”, continuó.

Francisco Arce y los tres títulos con Cerro Porteño

“Están tres títulos ahí, uno es invicto. Me dirás sos un altanero. No. El título del dos mil veinte estábamos siete puntos abajo y metimos como once triunfos, doce. Eso no lo borrará nadie nunca más. Hay mucha gente que nos aprecia de verdad, aquí adentro el club. Los jugadores que hay chicos que son amigos míos y que yo quiero como mis hijos. Tampoco eso podrán borrar”, finalizó.

Arce, quien debutó como jugador a finales de los ochenta con la camiseta azulgrana, había dirigido al conjunto de Barrio Obrero hasta febrero de este año, cuando fue destituido y reemplazado, después de un interinato de Diego Gavilán, por el argentino Facundo Sava. Desde julio, Chiqui conduce al Rey de Copas, equipo con el que también tiene un segundo ciclo.