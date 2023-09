Diego Gavilán: “Cometimos otro error que nos cuesta un gol”

Cerro Porteño volvió a empatar en la pelea con Libertad por el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón no pasó del 1-1 en la visita a Tacuary en el Defensores del Chaco en un partido que no escapó de la polémica por un claro penal no sancionado a Alfio Oviedo. El resultado no benefició al Azulgrana, que ahora está a 4 puntos del Gumarelo.

En la conferencia, Diego Gavilán fue auto crítico y remarcó con preocupación el nuevo error defensivo que terminó en un gol tempranero del rival. “Unos diez o quince minutos no hicimos un buen trabajo. Nuevamente cometimos un error defensivo que nos cuesta un gol iniciado el partido. Ya es preocupante”, señaló el DT, que sigue invicto tras 7 juegos dirigidos.

Gavilán apuntó que desde el cambio de sistema, el equipo rindió mejor y terminó dominando el encuentro. “Creo que a partir del cambio de sistema hemos comenzado a jugar, de hecho empatamos el partido. Después nos hicimos dueño del juego, pasamos a jugar en campo rival y no tuvimos la capacidad de poder hacer los goles”, añadió.

“Intentamos, hicimos buenas combinaciones, diagonales, pases entre líneas, a espaldas de los centrales, una de Pachi (Federico Carrizo) que está solo y se apura. Te agarra esa fase en la que hay que seguir insistiendo, trabajando, encontrando soluciones de tal manera a conseguir victorias que es lo que más preocupa”, agregó el entrenador, que suma 2 triunfos y 5 empates.