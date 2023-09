Diego Gavilán y el motivo de la ausencia de Diego Churín

Cerro Porteño enfrentó a Tacuary con una dupla ofensiva inédita: Alfio Oviedo y Tobías Portillo. El técnico Diego Gavilán alineó a ambos atacantes por diferentes motivos. El joven, que marcó el empate parcial (1-1) con asistencia de Federico Carrizo, reemplazó a Cecilio Domínguez por decisión técnica, mientras que el ex Guaraní apareció en lugar de Diego Churín.

El capitán azulgrana fue la gran ausencia entre los 18 elegidos por Gavilán. “Diego no estuvo porque no estaba al cien por ciento para jugar”, expresó el entrenador sobre el atacante, que había sufrido un golpe en el hombro en el partido contra Libertad en la ronda anterior. El delantero no superó la dolencia en la semana y quedó descartado contra el Gigante de Barrio Jara.

Diego Gavilán y la falta de contundencia contra Tacuary

“Intentamos, hicimos buenas combinaciones, diagonales, pases entre líneas, a espaldas de los centrales, una de Pachi (Federico Carrizo) que está solo y se apura. Te agarra esa fase en la que hay que seguir insistiendo, trabajando, encontrando soluciones de tal manera a conseguir victorias que es lo que más preocupa”, agregó el DT, que suma 2 triunfos y 5 empates en 7 dirigidos.