La fuerte autocrítica de Federico Carrizo: “No vemos lo bueno del equipo por ningún lado”

Cerro Porteño igualó 1-1 con Tacuary y quedó a 4 puntos de Libertad en la pelea por el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón, que sumó el cuarto empate seguido, volvió a recibir un gol temprano y debió remontar el resultado. A pesar de emparejar en el primer tiempo, el conjunto de Diego Gavilán no pudo dar vuelta el marcador.

“El resumen es negativo, el análisis es negativo. No podemos ver lo bueno del equipo por ningún lado porque teníamos que ganar, porque otra vez nos hacen un gol bastante rápido, tenemos que venir con el resultado adverso a buscar el partido”, comentó Federico Carrizo a Tigo Sports. El argentino, otra vez, fue el mejor del Azulgrana.

“Dominamos pero no alcanza con dominarlo, tenemos que finalizar bien, tenemos que tener otra convicción, cometemos errores todos, en ataque, en defensa”, continuó Carrizo, quien asistió para el gol de Tobías Portillo en el 1-1. “Bronca, impotencia, otra cosa no tenemos. Todos nos sentimos igual. En caliente no hay nada que mirar para adelante”, finalizó.

