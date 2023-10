Jean Fernandes todavía no pidió disculpas al plantel ni al técnico

Cerro Porteño vive un ambiente tenso en la previa del superclásico del fútbol paraguayo. En la interna del plantel y del cuerpo técnico hay malestar porque Jean Fernandes todavía no pidió disculpas por un acto de indisciplina. El arquero, por este motivo, no juega vs. Olimpia.