Cerro Porteño tiene vía libre para negociar por Santiago Rojas

Cerro Porteño tiene despejada la ruta para negociar la llegada de Santiago Rojas. El Ciclón tiene en la lista de refuerzos la contratación de un arquero y, el apuntado es el portero de la selección paraguaya. Finalmente, el guardameta no continuará en Tigre ya que el club argentino no hará uso de la opción de compra, según reveló el mismo jugador en el Cardinal Deportivo.

Lea más: Santiago Rojas confirmó el interés de Cerro Porteño

“Estuve hablando con mi representante y me dijo que Tigre no hará uso de la opción de compra del pase”, comentó Rojas, quien finaliza vínculo con el Matador de Victoria el 31 de diciembre. La operación del Azulgrana será con Nacional, dueño del pase del futbolista de 27 años. En la Academia no hay necesidad de un portero ya que fue contratado Antony Silva para 2024.

Santiago Rojas: “Obvio que seduce Cerro Porteño”

“Obvio que seduce y motiva Cerro Porteño, porque es un equipo grande y pelea todos los torneos. Valoro la intención de la gente de Cerro por querer contar conmigo (...) Mi entorno me pregunta qué va a pasar, pero no les quiero ilusionar en nada. Quiero dejar en manos de mi representante todo esto”, destacó Santiago Rojas a ABC Cardinal.

