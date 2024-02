Víctor Bernay: “No me perturba haber empatado hoy porque...”

Cerro Porteño empató por primera vez en el año y dejó 2 puntos en la ciudad de Juan León Mallorquín. Por la cuarta fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo, el Ciclón igualó 2-2 con General Caballero en el Ka’arendy, desaprovechó la oportunidad de regresar al triunfo y quedó a 3 unidades de Libertad, que por su parte, goleó 3-0 al 2 de Mayo.

A diferencia de las dos primeras rondas, en las que superó por 3-1 a Sportivo Trinidense y 4-1 a Sportivo Ameliano, el Azulgrana no fue eficaz en las situaciones que generó. “Generamos y tuvimos una cantidad de situaciones y no pudimos convertir. Estábamos sacando la cuenta de situaciones, pero no habíamos terminado”, analizó Víctor Bernay.

“Pagamos caro los errores defensivos”

El DT aseguró que además de la falta de gol, “pagamos caro errores defensivos”. “Es un partido en el que pagamos caro los errores defensivos y las que jugadas que generamos no pudimos finalizarlo”, mencionó. “No me perturba el haber empatado porque la entrega fue total, lo que sí nos duele porque son dos puntos que consideramos que podíamos”, aseguró.

Cerro Porteño: goles después de expulsiones

Cerro convirtió el 1-1 parcial, un tanto en contra de Matías Valenti, cuando el Rojo estaba con uno menos por la expulsión de Ronaldo Báez. A pesar de la superioridad numérica, encajó el segundo con el gol de contra de Jorge Morel a los 85 minutos. Poco después, Tomas Lezcano vio la roja directa y dejó al local con 9. A los 96′, Cecilio Domínguez igualó de penal.