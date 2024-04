Gabriel Aguayo: “Una victoria muy importante para nosotros”

Gabriel Aguayo es la nueva perla de Cerro Porteño. El joven de 19 años jugó el sexto partido en el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y en esta oportunidad, fue el mejor de la goleada 4-0 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín. El canterano azulgrana fue el más desequilibrante, asistió en dos de los cuatro goles y finalizó como la figura del encuentro.

Lea más: Manolo Jiménez: “Hemos sometido al rival a una gran intensidad”

“Este partido teníamos que ganar para cortar distancias, una victoria muy importante para nosotros”, señaló Aguayo a Tigo Sports. “Este es el esfuerzo de todos los días, también es la confianza de los compañeros, que todos los días nos apoyan a los más chicos”, destacó el futbolista del Ciclón, que sumó otros 90 minutos a la reglamentación del Sub 19.

Gabriel Aguayo y el ritmo de la Copa Libertadores

Aguayo comparó el ritmo del fútbol paraguayo con la Copa Libertadores. “Es un poco más intenso en la copa, trato de adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo. Me siento bien. Me costó un poco el primer partido, pero en los minutos que me da el profe trato de agarrar más ritmo”, culminó el jugador, que ingresó en el 1-0 sobre Alianza Lima y el 0-0 con Fluminense.