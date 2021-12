Servio: “Estoy pasando días de mierda”

Señaló que le gustaría quedarse en el club a pesar de lo dicho por el presidente Juan Alberto Acosta. “Yo me quiero quedar en el club, lo que me duele es el hincha que es el perjudicado en esto, tenía la ilusión de ser campeón, se preparó para ir al partido de Cerro y la verdad que le defraudamos, le pido perdón al hincha que siempre le acompañó a Guaraní, sé que el dolor es irreparable, pero trate de hacer lo mejor siempre por el club, después estamos a errores que terminan en la fatalidad como el otro día, estoy pasando días de mierda, pero soy futbolista y estoy expuestos a pasar estos momentos”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado que pasó en el partido del sábado cuando tenían todo para ser campeón. “La verdad que fue un partido donde estábamos haciendo las cosas de la mejor manera, al final como todos saben, una fatalidad y en tres minutos se nos va todo”.

“Me hago cargó de mis errores”

El arquero de Guaraní dijo que salió a hablar porque tiene que hacerse cargo de sus errores.

“Si, salí a dar la cara porque tengo que pedir disculpas por mis actos, me hago cargo de mi error, no va a haber disculpas que repare todo el daño que se causó por la derrota en los hinchas, hoy estoy pagando el precio, salgo a dar la cara sabiendo que tuve culpa en no conseguir el campeonato, pero el campeonato no dura un partido o tres minutos, si no 18 fechas”, afirmó.

Desea que todos tengan autocrítica. “Está la autocrítica de cada uno, yo me hago cargo de mis errores y salgo a dar la cara, después cada uno tendrá que pensar si cometió errores o no, lo único que me molestó en estos días es que haya gente que haya querido tapar sus errores con el mío y tirarme con eso. Yo sé lo que hice mal y cada uno sabrá si cometió errores”.

“El árbitro no estaba preparado para este partido”

Servio fue expulsado ya en el tiempo de descuento en el partido del sábado ante Cerro Porteño cuando su equipo estaba ganando 2-0.

“Tuve un error y lo dije, la expulsión que decide el árbitro es por querer hacer un bien al equipo, después me expulsa el árbitro y hay cosas que depende de él porque el jugador tenía el pie en el área, el árbitro no estaba preparado para ese partido y ahora le dieron el permiso para dirigir de manera internacional”, señaló sobre la designación de Giancarlos Juliadoza como árbitro FIFA.