¿Qué dijo Francisco Arce sobre el penal sancionado a Cerro?

Guaraní volvió a perder, esta vez con Cerro Porteño: fue 2-0 en La Nueva Olla con un gol que no escapó la polémica. El primer tanto del Ciclón fue de penal después de una infracción de Álvaro Cuello sobre Cecilio Domínguez, acción que David Ojeda señaló como falta a través del VAR. En conferencia, el entrenador Francisco Arce habló de la jugada.

“No pude ver la imagen todavía porque no la pudimos levantar, pero por lo que me dijeron, fue dudoso”, respondió Arce sobre la pena máxima, que acabó en el 1-0 parcial y encaminó la victoria azulgrana por la fecha 19 del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. Aunque no hizo mayor referencia en la acción, el DT si criticó a Ojeda en otras cuestiones.

Francisco Arce: “Estaba cortando mucho el juego”

“Cuando nos convierten el gol de penal lo que nos parecía es que estaba cortando mucho el juego, paró mucho. Igual nosotros fuimos inocentes en algunas jugadas, especialmente con Jean, para darle más facilidades para que haga tiempo. Se jugó poco el segundo tiempo, nosotros queríamos jugar, necesitábamos forzar, mejorar y no lo supimos hacer”, finalizó el entrenador.

