“Cometí un pequeño error y respeto la decisión que se tomó”

Chicago Fire volvió a perder en la Major League Soccer, pero en esta ocasión, con Gastón Giménez en cancha. El seleccionado albirrojo reapareció en el once de la Máguina Roja después de cumplir con un partido la sanción impuesta por el entrenador a causa de un acto de indisciplina antes de viajar a Montreal el fin de semana pasado. “Rompieron algunas reglas del equipo que no acepto. Nadie es más grande que el club. Ningún jugador es más grande que el equipo”, había expresado Raphael Wicky.

Además de no revelar la razón de la suspensión, el estratega suizo adelantó que Giménez volvería el miércoles contra New England. Y así fue, el paraguayo regresó, fue titular, asistió para el 1-1 y convirtió el 2-2 en la derrota 3-2 en el Venue Soldier Field. El exGodoy Cruz fue elegido para la conferencia y habló del castigó que recibió. “Cometí un pequeño error. Es algo de lo que ya hemos hablado con el equipo. Respeto la decisión que se tomó y no tengo mucho más que decir”, comentó el guaraní.

En la misma charla con los medios, Wicky respondió a una pregunta relacionada a Giménez. El DT explicó por qué decidió alinear al futbolista entre los titulares. “Porque dije que están suspendidos un partido y una vez hecho eso están de vuelta con el equipo y los trato como a cualquier otro jugador. Eso es todo. No soy un entrenador o una persona que si haces algo mal una vez, no voy a tener eso durante una semana, dos o tres semanas, o todo el tiempo. Eso es todo”, argumentó.