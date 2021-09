Gastón Giménez, separado en Chicago por “violar las reglas del equipo”

El Chicago Fire volvió a perder en la Major League Soccer. Esta vez, La Máquina Roja cayó 2-0 contra Montreal sin Gastón Giménez, el argentino nacionalizado paraguayo. A una hora del partido en el Venue Stade Saputo, el club anunció la formación y comunicó que el mediocampista no viajó a Quebec por “violar las reglas del equipo”. “Ignacio Aliseda y Gastón Giménez no viajaron con el equipo a Montreal debido a una violación a las reglas del equipo”, informó la entidad en las redes sociales.

Posterior a la derrota, la tercera consecutiva, el técnico Raphael Wicky no reveló detalles del por qué sancionó a Giménez. “No voy a entrar en detalles. Eso queda entre el equipo y yo, pero rompieron algunas reglas del equipo que no acepto. Nadie es más grande que el club. Ningún jugador es más grande que el equipo. Hay ciertas reglas a seguir y si no las sigue, debe haber consecuencias. Eso es lo que pasó ayer (sábado) y eso es lo que decidimos hacer”, comentó en la conferencia.

La suspensión a Giménez, como también a Aliseda, será levantada en la semana y, volverá a estar disponible para el lance del miércoles contra el New England Revolution. “Es decepcionante cuando ciertos jugadores (rompen una regla), no importa si es un experimentado o si tiene 17 años. Hay ciertas reglas que debes seguir. Hay ciertas cosas que no queremos que hagan los jugadores, y eso es decepcionante si suceden. Y si estas cosas suceden, deben vivir con las consecuencias”, acabó el DT.