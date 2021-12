Después de cuánto tiempo volvió a convertir Federico Santander

Buenas noticias para Federico Santander, el Bologna y la selección paraguaya. El exCopenhague de Dinamarca convirtió este miércoles en el triunfo 3-0 contra el Sassuolo por la ronda 19 de la Serie A de Italia. El atacante de 30 años recupera lentamente la forma física, futbolística y goleadora después de estar casi un año sin jugar por la rotura de ligamento cruzado. El delantero regresó en setiembre e ingresó en 7 partidos, sumando 60 minutos.

Santander, que anotó el tercero producto de un error defensivo que él mismo provocó, volvió a marcar luego de ¡26 meses! La última vez que el exGuaraní festejó fue el 30 de octubre de 2019, en la derrota 3-2 ante el Cagliari. El paraguayo abrió el marcador a los 23 minutos, pero la remontada del local con un doblete de João Pedro y un gol de Gio Simeone impidió la victoria de los Rojiazules (Paolo Faragó marcó el descuento a los 91′).

“La idea es ir de a poco. La operación no fue fácil. Yo me aloqué en un partido y jugué con la rodilla rota. Y ahí rompí todo (…) Estaba agarrando ritmo en la pretemporada pero la rodilla aún no estaba en su punto. Falta hacerle algunas cosas. Con los amistosos que estaba haciendo me sentía mejor”, había manifestado Santander, al Cardinal Deportivo, el 14 de setiembre, un día después del regreso y los cinco minutos que jugó en el 1-0 sobre el Hellas Verona.