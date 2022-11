“Esta es la sociedad más estúpida de la historia”: la sorpresiva reflexión de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli dejó mudos a todos los periodistas presentes en la conferencia previa al partido del Sevilla contra la Real Sociedad por la décimo cuarta jornada de la LaLiga de España. Después de una pregunta con respecto a la reacción de los jugadores y ingreso de Monchi, gerente deportivo, al campo de juego posterior al empate 1-1 con Betis, el DT hizo una sorpresiva reflexión.

“Algún jugador habrá estado aliviado, otro enojado, somos sujetos diferentes, pensamos distinto, actuamos distinto. Lo que valoro es lo que pasa dentro del campo de juego. Lo demás, estamos presentes ante una sociedad extremadamente plástica, estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia, estamos cada vez más tontos, estúpidos”, comenzó el argentino.

“Y eso genera que cada acción sea valorada por cualquier cosa. Creo que el sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico. La humanidad está muy compleja”, continuó Sampaoli. Las palabras del exconductor de la selección argentina causaron sorpresa entre los reporteros sevillistas, que solicitaron al estratega ahondar en el tema que había tocado.

“Estamos todos en ese lugar que les digo cuando hablo de la sociedad. Esta es la sociedad más estúpida de la historia. Está reflejado en el nacimiento de filósofos, artistas, músicos, una sociedad muy chata, que disfruta o se apuntala lejos del arte. Se apuntala de este tipo de situaciones que usted comenta que son vacías, sin sentido”, explicó el nacido en Casilda, Argentina.

“Lo veo cada día, información que sale que no existe, no sabemos nunca qué información es real, no sabemos nada. En estos momentos es difícil ser parte de esto porque a mí me incomoda un poco, inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado. Son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo”, culminó.