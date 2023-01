Un repaso al Mundial Sub 20 de Indonesia 2023

El campeón vigente del Mundial Sub 20 (Ucrania) no podrá defender la corona al no clasificar a la fase de grupos del Campeonato Europeo de la UEFA Sub 19 de este año y que tuvo como ganador a Inglaterra.

La fase final del clasificatorio europeo tuvo como sede a Eslovaquia que consiguió el boleto al Mundial en el play-off en el que le ganó a Austria por 1-0.

Además del campeón Inglaterra, por el cupo europeo estarán en Indonesia las selecciones de Israel (subcampeona), Francia e Italia.

La Concacaf será representada por Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y Guatemala

En el clasificatorio de Oceanía se adjudicaron las únicas dos plazas, Nueva Zelanda (campeón) y Fiyi. Quedó en el podio Nueva Caledonia.

Con seis títulos, Argentina es la de mayor cantidad de Mundial Sub 20 ganados. Mientras, Brasil con 18 torneos es el equipo que más participaciones registra.