Bruno Valdez y la Supercopa: “El primero y ojalá sean varios”

Bruno Valdez y Óscar Romero son campeones con Boca Juniors. El defensor y el mediapunta conquistaron el miércoles la Supercopa Argentina después de golear 3-0 a Patronato, el ex equipo del actual entrenador de Cerro Porteño, Facundo Sava. A diferencia del mediapunta, el defensor celebró el primer título con el Xeneize en el fútbol argentino.

“El primero y ojalá que sean varios. Muy contento, feliz de poder aportar un poco más a este título. Me tocó llegar y jugar”, expresó Valdez a ESPN poco después del partido. El zaguero paraguayo había dejado Cruz Azul de México y firmó con Boca en enero de este año. El futbolista de 30 años suma cinco partidos, cuatro por la Liga Profesional y uno por la Supercopa.

“La confianza que me dieron desde que llegué, el club, el staff, los jugadores, Óscar (Romero) que me recibió bastante bien, eso me ayudó muchísimo”, valoró Valdez sobre la rápida adaptación al club. Por otra parte, el central mencionó que ya superó la lesión muscular. “Estaba para jugar, pero hablamos con Hugo Ibarra) y el decidió guardarme un poco más. La lesión ya quedó atrás”, cerró.

