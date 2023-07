Diego Gómez ya entrena con Lionel Messi: “Antes lo veía en la tele y ahora lo tengo a lado mío”

En el día después de firmar el contrato y oficializar la llegada al Inter Miami de la Major League Soccer, el paraguayo Diego Gómez entrenó por primera vez con el plantel que dirige Gerardo Martino. El ex volante de Libertad pasó de jugar en el fútbol paraguayo a compartir vestuario con Lionel Messi y Sergio Busquets, con quienes trabajo este jueves en Fort Dauderdale.

Previo a los trabajos, en la víspera del debut de Messi y Busquets con la franquicia estadounidense en la Leagues Cup, Gómez conversó con los medios. El mediocampista, que el domingo disputó el último partido con la casaca del Gumarelo (3-0 vs. Guaraní), fue consultado sobre sus sensaciones de tener a uno de los mejores jugadores del mundo como compañero.

Diego Gómez y la sensación de jugar con Messi y Busquets

“No tengo palabras, hasta me da una piel de gallina que se me sube hasta... Es algo... no sé. Antes los veía en la tele y ahora los tengo a lado mío”, expresó Gómez, también con respecto a Busquets, campeón mundial con España en 2010 y ex Barcelona, donde conquistó todos los certámenes que disputó, siendo pieza clave en el equipo hasta el final del contrato, en este junio.

¿Qué dijo Chris Henderson sobre Diego Gómez?

“Diego es un centrocampista completo que creemos que contribuirá en todas las fases del juego. Creemos en su habilidad y potencial, y sentimos que será una gran adición a nuestro equipo a medida que ingresamos en esta próxima fase de crecimiento en Inter Miami”, expresó Chris Henderson, Director de Fútbol y Director Deportivo, a la página web del Inter Miami.