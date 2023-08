Huracán presentó a Marcelo Pérez

El delantero paraguayo, Marcelo Pérez, fue oficialmente presentado este lunes en Huracán de Argentina, club que le compró al Sportivo Luqueño el 50 por ciento del pase del futbolista por un valor de USD. 1.100.000.

“Tengo conocimiento de lo que es Huracán. La gente me escribe, me manda videos y me muestran lo que es el club, la hinchada y el estadio. Estoy muy feliz y emocionado”, expresó Marcelo a ABC TV el pasado viernes, cuando se disponía a abordar su vuelo rumbo a Buenos Aires.

Lea más: No se mueve: Gustavo Gómez continuará en el Palmeiras

El Globo anunció que ‘Mbappérez’ firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2027, con una cláusula de rescisión de USD. 8.000.000.

El atacante de 22 años se despide del fútbol paraguayo siendo actualmente el máximo goleador del Torneo Clausura 2023, con 5 tantos.