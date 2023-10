Mathías Villasanti, en la Seleção de la Copa de Brasil 2023

La Copa de Brasil es el segundo certamen en importancia en el fútbol brasileño. Después de finalizar la temporada, con la consagración del Sao Paulo, que superó al Flamengo en la final, el torneo eligió a la #Seleção, que forma con los mejores jugadores de la edición. Y en la formación fue seleccionado el paraguayo Mathías Villasanti, futbolista de Gremio de Porto Alegre.

Villasanti y el Tricolor gaúcho habían alcanzado las semifinales, etapa en la que fueron eliminados por el Rubro-negro. El mediocampista, junto a Renato Augusto del Corinthians, es uno de los jugadores que integra el once ideal que no haya disputado la final. En la competencia, el ex Cerro Porteño disputó 9 partidos y convirtió 3 goles (vs. ABC, Cruzeiro y Bahía).

Aunque solo celebró el Estadual Gaúcho y la Recopa Gaúcha, el 2023 de Villasanti fue muy bueno en Brasil. Titular, lleva 37 partidos jugados y 6 tantos entre la Serie A, la Copa de Brasil y el torneo regional. Además, es dueño de un lugar en la selección paraguaya, jugando tanto contra Perú como ante Venezuela en el primer combo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Mathías Villasanti, en la Seleção de la Copa de Brasil