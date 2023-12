Los Ángeles Galaxy realizaron una oferta récord por Ramón Sosa

Los Ángeles Galaxy tienen planificado contratar a Ramón Sosa y según reveló el diario The Athletic, ya envió una oferta que sería la más alta en la historia del club. “LA Galaxy hizo una posible oferta récord para fichar al extremo internacional paraguayo Ramón Sosa procedente del CA Talleres”, informó el medio deportivo del New York Times.

Lea más: Mateo Gamarra al Paranaense: el porcentaje y el monto de la...

Por el momento, no hay acuerdo entre la franquicia de la Major League Soccer y Talleres de Córdoba, dueño del pase del futbolista paraguayo. “La actual transferencia récord del LA Galaxy es el acuerdo para fichar a Chicharito procedente del Sevilla por alrededor de $9,5 millones en 2020. Es probable que un acuerdo por Sosa esté por encima de esa cifra”, agregó el rotativo.

Ramón Sosa: ¿una oferta de US$ 10.000.000?

La propuesta que envió LA Galaxy a la T por Ramón Sosa, de 24 años, rondaría por los US$ 10.000.000. Por el momento, no hay nada definido con respecto al futuro del jugador de la selección paraguaya, que todavía tiene contrato con la institución cordobesa, que había adquirido el 50% del pase de Gimnasia y Esgrima La Plata por US$ 2.300.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp