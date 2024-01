Presunta hija de Pelé pide exhumación del cuerpo

“No lo hago por dinero, no me importa ser hija de Pelé o de alguien que no tiene dinero”, afirmó María do Socorro Azevedo a Record TV.

Azevedo sostiene que su madre, ya fallecida, tuvo una relación con Pelé en Sao Luis, capital del estado de Maranhao, pero nunca le reveló que había quedado embarazada.

Pelé, fallecido a los 82 años de un cáncer de colon el 29 de diciembre de 2022, había mencionado en su testamento la posibilidad de tener otra hija y había decidido someterse a una prueba de ADN, pero falleció antes de que el examen pudiera realizarse.

En 2022, sus hijos aceptaron hacerse las pruebas tras conocer la acción de María do Socorro Azevedo.

Pero la viuda de Pelé, Márcia Aioki, afirmó a través de su abogado que la petición de la supuesta hija es “irrazonable” y cree que es “poco probable” que la justicia la acepte.

* Pelé es el único futbolista que ganó tres copas del Mundo (1958, 1962, 1970) y es considerado por muchos el mejor jugador de la historia.

* El patrimonio neto de Pelé supera los 100 millones de dólares, según el portal ‘Celebrity Net Worth’. Desde un principio, el exfutbolista optó por invertir sus jugosas ganancias en bienes raíces. (ANSA).