Julio Enciso, disponible en Brighton después de una lesión

Julio Enciso, ausente ante el Liverpool en Anfield, está nuevamente a disposición de Roberto De Zerbi. El futbolista paraguayo aparece en los planes del entrenador italiano para la visita del Brighton al Brentford por la jornada 31 de la Premier League. El partido será el miércoles 3 de abril, a las 14:30, hora de Paraguay, en el Gtech Community Stadium.

Lea más: Oficial: El comunicado de la suspensión de Rusia vs. Paraguay

Enciso no fue citado por De Zerbi en la ronda pasada a causa de una lesión. Semanas atrás, el atacante de 20 años estuvo al servicio de la selección paraguaya para la Fecha FIFA de marzo. Aunque la Albirroja no disputó el amistoso contra Rusia por el atentado en Moscú, el ex Libertad entrenó con el plantel por varios días hasta el regreso a Inglaterra.

Julio Enciso, cinco partidos desde el regreso

Este martes, en la víspera del juego en la localidad de Brentford, el DT confirmó el regreso de Enciso como de Joao Pedro, otra de las bajas frente a los Reds. Desde la recuperación de la lesión en la rodilla, el compatriota jugó cinco encuentros entre el torneo inglés (vs. Everton, Fulham y Nottingham Forest) y la serie de octavos de final de Europa League contra la Roma.