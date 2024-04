Real Madrid vs. Manchester City: Horario, TV y formaciones

La Champions League, la última con el actual formato, disputa este martes la ida de dos de las cuatro llaves de los 8 mejores de la edición 2023-2024. En el Santiago Bernabéu, de la ciudad de Madrid, y en medio de una amenaza terrorista del Estado Islámico, el vigente campeón, Manchester City, visita al Real Madrid: el partido arranca a las 15:00, hora de Paraguay.

El Merengue y el City se vuelven a encontrarse después de la histórica goleada de los ingleses en la edición pasada. En la ida, también en la capital española, el equipo de Pep Guardiola había rescatado un empate 1-1, mientras que en la revancha, en el Etihad, ganó 4-0, con doblete de Bernardo Silva, un gol de Manuel Akanji y otro de Julián Álvarez.

Ancelotti: “Tenemos la calidad para competir”

“El aspecto mental es muy importante, el coraje, la personalidad que hay que tener en el campo. Hemos tenido tiempo para preparar el partido y tengo la confianza de que vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos. Mental, físico y técnico. Tenemos la calidad suficiente para competir”, puntualizó Carlo Ancelotti en la conferencia previa.

Guardiola: “Intentaremos adaptarnos y jugar”

“Ganar al Real Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible. El objetivo no es fácil”, expresó Guardiola, quien no tiene a disposición a Kyle Walker. “El mejor jugador que tenemos para controlar a Vinicius, que es Kyle, está lesionado. Nos gustaría tenerlo, pero no podemos. Intentaremos adaptarnos y jugar con lo que tenemos”, explicó Pep Guardiola.

A qué hora juegan Real vs. City, país por país

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Real Madrid vs. Manchester City: ¿Dónde ver por TV y streaming?

Paraguay: ESPN y Star+

La probable formación del Real Madrid vs. Manchester City por los cuartos de final de la Champions League

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Rodrygo.

La probable formación del Manchester City vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

Stefan Ortega; Rico Lewis, Rúben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Julián Álvarez; Erling Halaand.