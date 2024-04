River Plate vs. Boca Juniors, hay superclásico en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

Habrá superclásico en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El martes, el certamen definió a los clasificados del Grupo B a la serie de los 8 mejores: Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia y Boca Juniors. El lunes, el Grupo A había confirmado a River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sarsfield.

La primera fase del mata-mata, por sistema de campeonato, enfrentará al Millonario, primero del Grupo A, y al Xeneize, cuarto del Grupo B, por un lugar en las semifinales: el partido será el domingo 21 de abril, a las 14:30, hora de Paraguay, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. A cuatro días, el césped del escenario no luce en buenas condiciones.

Copa de la Liga: los demás cruces de cuartos

Los otros cruces serían el sábado 20 de abril y así como River Plate vs. Boca Juniors, serán a partido único y en estadio neutral. Las series son Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central, Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia y, Godoy Cruz de Mendoza vs. Vélez Sarsfield. Un total de cinco paraguayos estarán disputando el título de campeón del torneo.