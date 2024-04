“Tengo códigos”: Ronald Araújo contestó a Ilkay Gündogan

Ronald Araújo respondió a las críticas de su propio compañero, Ilkay Gündogan, por la acción que acabó con la expulsión del uruguayo contra el Paris Saint Germain por la Champions League. El defensor cometió una falta en la cabecera del área y recibió la roja cuando el partido estaba 1-0 a favor del Barcelona, que terminó perdiendo 4-1 y quedando eliminado en cuartos de final.

En la presentación de la 19ª edición del libro ‘Relatos Solidarios del Deporte’, del que es padrino junto a Cristhian Stuani del Girona, Araújo fue consultado por las palabras de Gündogan. La respuesta fue dura: “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”, expresó el charrúa de 25 años.

Ronald Araújo y la roja: “Esa jugada es fortuita”

Araújo habló por vez primera de la jugada que cambió la historia de la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones a favor del PSG, que remontó la derrota 2-3 en la ida. “Esa jugada es fortuita; es al cincuenta por ciento. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar”, reflexionó el zaguero central, quien había cometido la falta sobre Bradley Barcola.