Video: presunto violador serial de Coronel Oviedo da su versión

Según la Policía Nacional, el sospechoso de ser el violador serial de Coronel Oviedo fue identificado como José Asunción Gavilán González y ahora desde la clandestinidad se da a conocer un video de una persona que se defiende de estas acusaciones.

En el material se observa a un hombre -quien sería Gavilán González- sin remera y en sus manos una edición del diario Última Hora de la fecha de hoy -martes 30- para demostrar que el video es actual.

“Estoy haciendo este video para defenderme un poco de la fiscala y de la Policía Nacional de Coronel Oviedo que me está acusando directamente por el tema de abusos sexuales de mujeres ahí en la ciudad de Coronel Oviedo. Esta señora Johanna había dicho que le habría propinado una puñalada al supuesto agresor; quiero mostrar mi pecho, mi costado, mi cara, todo para que vean que no tengo ningún rasguño”, empieza su relato.

De igual manera reconoce que tiene “algún problema con la Justicia y procesos”, pero sostiene que él “no fue el autor material” de las violaciones.

Hombre dice que “busquen al verdadero” violador serial

Asimismo instó a las autoridades a que “busquen al verdadero abusador de mujeres de Coronel Oviedo” porque como parte de los procedimientos se realizan allanamientos en casa de familiares suyos y “están haciendo quilombo por todos lados para atrapar al supuesto abusador”.

“Que me busquen a mí si es que tengo problemas también con la justicia; le están robando todo el celular a ellos (a sus familiares) y no le devuelven. Necesito que vean bien para que pueda defenderme un poco de esta fiscala y de la Policía que me acusa muy mal en este caso. Que agarren al verdadero si está por ahí suelto”, argumentó.

