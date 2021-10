“El árbitro tendría que bajar un poquito la panza porque yo tengo 52 años y tengo menos panza que él”

Daniel Garnero explotó con los árbitros. El entrenador fue consultado sobre un cruce con Giancarlos Juliadozza en el primer tiempo, pero según el técnico, no recordaba y solo contestó que “con el arbitraje pasó que me amonestaron y no sé por qué”. En ese momento, la moderadora de la conferencia, que realiza las preguntas, iba a continuar con las interrogantes, pero el argentino, detuvo a la misma y pidió “explayarse”, con un tono de cansancio y fastidio contra el jueves principal y el cuarto, David Ojeda.

“No, pará que me quiero explayar un poquito más porque este cuarto árbitro, creo que debe ser la tercera o cuarta vez que me amonesta y no me da ninguna explicación y se sonríe. Me dijo, el árbitro principal me dijo, ‘lo que le dijiste al cuarto árbitro’. Había gente de ustedes (de la TV), había gente de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) y yo no no hablé con él. Él me dice ‘lo que le dijiste al línea (Roberto Cañete)’. Hablo con el línea y nada... Entonces le esperé al árbitro al final y le digo ‘me puede decir por qué me amonestaste’”, continuó Garnero.

“‘No, no puedo hablar’ y siguió caminando. ‘Estoy cansado’, me dijo ¡el árbitro!. Yo tengo 52 años, tengo más de treinta años de fútbol y a mí no me gusta que me falten al respeto y me están faltando. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él. Entonces, para que este mejor... yo no digo nada ehh, vengo callándome la boca, seis amonestaciones que no entiendo el motivo. A veces me dicen ‘pisaste la línea’, así me dicen. Y yo veo entrenadores que entran a la cancha y no pasa nada”, siguió el DT.

“Entonces, ya estoy cansado, con este cuarto árbitro (Ojeda) voy a tener un inconveniente porque este se ríe, no se como se llama, se hace el simpático, el cancherito en los noventa minutos de fama que tienen los árbitros. Sí protesto, yo soy... entiendo me quejo, fue mano o no fue mano, pero jamás le falte el respeto a ninguno árbitro. Hoy (domingo) el arbitro me faltó el respeto a mí”, acabó Garnero después de la derrota de Libertad 2-1 ante Nacional en el Defensores del Chaco.