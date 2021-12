Roque Santa Cruz y Libertad, la crónica de un pase muy anunciado

No hay dudas de que la llegada de Roque Santa Cruz a Libertad es el movimiento más importante en el incipiente mercado de pases del fútbol paraguayo para el curso 2022. Aunque era cuestión de tiempo, no deja de sorprender la presentación que realizó el Gumarelo el lunes 27 de diciembre de 2021, exactamente a las 17:58, en Twitter y en otras redes sociales. “¡Roque es del Gumarelo! ¡¡¡Bienvenido a tu Nueva Casa!!!”, publicó el club de Tuyucuá, generando más de 1.350 Me gusta, 500 retweets, 600 tweets citados y un centenar de comentarios, entre bienvenidas, agradecimientos y reproches, en menos de una hora.

El deseo de Horacio Cartes, de llevar a Roque al Repollero, es una realidad. En el primer intento, para las semifinales de la Copa Sudamericana, la repercusión de la noticia, el 31 de agosto, postergó el traspaso. En ese entonces, el presidente honorario y el entrenador Daniel Garnero aguardaban por el atacante de 40 años, quien decidió acabar la temporada, en la que levantó la Copa Paraguay y la Supercopa Paraguay antes de anunciar públicamente el adiós. “Voy a seguir jugando, pero no en Olimpia. Ya tengo decidido, este fue mi último partido en Olimpia. Cierro uno de los ciclos exitosos de mi carrera”, expresó en el campo, mientras los compañeros festejaban otro título.

Pero antes, tanto Roque como Miguel Brunotte, entonces titular de la entidad, aclararon el escenario, en el que el exBayern Munich cargó contra la comisión directiva. “Al club tienen que preguntarle qué pasa”, disparaba el ofensivo antes de ingresar al entrenamiento del 1 de setiembre. “El primer contacto fue hace tres o cuatro días, lo recuerdo bien. Lo que se estaba evaluando es que todos estemos en concordancia, pero repito; desde un inicio, ni Roque se quería ir del Olimpia, ni el presidente quería que Roque se vaya”, reveló el mandamás, que trató de enfriar al caso luego de que en principió aceptó la oferta de Libertad y dio vía libre, por cuestiones económicas, a Santa Cruz.

Después de la turbulencia que generó en el Franjeado la posible ida de uno de los máximos ídolos al campeón del torneo Apertura 2021, Cartes declaró ante una afiliada al partido Colorado e hincha del Rey de Copas durante un evento público. “¿Le compraste a Roque presidente?”, fue la pregunta de Marly Cristaldo, quien posteó el vídeo en Instagram. “No, estamos...” respondió HC con una sonrisa. La aficionada insistió y reiteró la misma consulta. “Estoy leyendo un montón de cosas”, contestó, pero posteriormente recibió otra: “¿Qué tal, no hay caso?”. La respuesta: “Va a haber”. Aunque la operación parecía frustrada, todo estaba hecho.

“Hay ciclos que se terminan y hoy se termina de la mejor manera (...) Fueron años increíbles. Estoy feliz de haber tomado la decisión de volver (…) Le agradezco a todos mis compañeros. A todos los olimpistas que siempre han apoyado”, cerraba Roque, quien por primera vez en la carrera, que comenzó en 1997, un año antes del Mundial Francia 1998, certamen al cual César Carpegiani pensó llevar al joven de 17 años, vestirá en el ámbito local otra camiseta que no sea la del Decano, con el que también conquistó cinco títulos de liga (Torneo Apertura 2018, Torneo Clausura 2018, Torneo Apertura 2019, Torneo Clausura 2019 y Torneo Clausura 2020).