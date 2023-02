Ex árbitro acusó a Marcelo Tinelli de querer “sobornarlo” en un Libertad-San Lorenzo

Carlos Chandía, ex árbitro chileno y actual alcalde de Coihueco de su país, habló recientemente con Radio Futuro de Chile y contó algo insólito, ocurrido en la previa de un partido entre Libertad y San Lorenzo por la Copa Libertadores 2009; específicamente un 5 de marzo, en un duelo que terminó ganando el equipo paraguayo por 2-0 en el Feliciano Cáceres de Luque.

El colegiado aseguró que el ex presidente y vicepresidente del ‘Cuervo’, Marcelo Tinelli, intentó ‘sobornarlo’ en aquel entonces. Tras la consulta de los periodistas del medio trasandino, sobre si alguna vez le ofrecieron “maletines”, Chandía contó lo sucedido.

“Un día... ¿cómo se llama?.¿Tinelli?. Llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y después me dijeron que venían para acá, Concepción, ‘queremos hablar con vos, Carlos’”, comenzó diciendo.

“Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque yo no entendía nada. Entonces, me fui al aeropuerto de Concepción, los pasó a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco por la posibilidad para cambiar unos dólares. Les dije sí, los llevo al centro. De ahí nos fuimos a un lugar donde comer tranquilos, los llevé al Enga. Cuando los tipos me dicen: ‘Mira, Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos con el auto a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Y les digo: ‘Lo único que les puedo decir es que se habían equivocado de vendido. Díganle a ese Tinelli que no se le ocurra’. Les digo: ‘¿Les puedo hacer un encargo?. Díganle a Tinelli que si se me aparece por el camarín le voy a pegar una patada en la raja que no se la voy a olvidar nunca. No se les ocurra. Váyanse de aquí, no más. Y ojalá que lleguen bien a sus casas”, expresó el ex referí de 48 años.

“Cuando llegué ese día al estadio, miré por todos lados si estaba Tinelli por ahí. Busqué por todo el estadio y no hubo caso, no apareció. No me acuerdo si era Libertad de Paraguay o era Olimpia. Ganó el equipo paraguayo 2 a 0. No saben la tranquilidad que tuve yo. Ganó bien ganado. Yo lo único que quería era que el partido terminara bien, que no hubiera problemas, ningún escándalo ni nada por el estilo. Si veía a Tinelli por ahí lo mandaba a la mier...”, sentenció Carlos Chandía.