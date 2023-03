Hernesto Caballero: “No nos sacará del camino el resultado”

Libertad perdió 2-1 el clásico con Olimpia y el invicto en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. A pesar de la derrota, el Gumarelo continúa en la cima y culminará la octava fecha en la misma posición. Posterior al partido, Hernesto Caballero analizó la derrota y puntualizó que con la expulsión de Alfio Oviedo “se nos hizo más difícil”.

“Empezamos un gran partido. Lastimosamente lo que pasó con Huguito (Hugo Martínez) nos desconcentró y la verdad que con la expulsión se nos hizo más difícil. Pero estamos tranquilos por la forma en la que estamos jugando”, expresó Caballero a Tigo Sports, agregando la lesión que sufrió Hugo Martínez (otra vez la rodilla) a la media hora del primer tiempo.

Caballero aseguró que la caída en el Manuel Ferreira no sacará al equipo “del camino” hacia el título. “Es más difícil jugar con uno menos, pero no pasó por ahí. De repente podíamos haber tenido más la pelota y no rifar tanto. Pero estamos tranquilos, venimos haciendo bien las cosas y este resultado no nos sacará del camino”, apuntó.

Por último, habló de la diferencia de puntos (4 sobre Guaraní y Olimpia) es “un colchón importante”. “Gracias al buen trabajo que hacemos tenemos un colchón importante y trataremos de seguir manteniendo. Es solo un resultado”, finalizó el mediocampista. En la próxima ronda, los dirigidos por Daniel Garnero recibirán a General Caballero de Juan León Mallorquín.