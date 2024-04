Ariel Galeano y el tropiezo de Libertad: “Derrota que duele”

Libertad debutó con una dura derrota en la Copa Libertadores 2024. El Gumarelo estuvo muy lejos del nivel habitual y perdió 2-0 con Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo. En el estreno del Grupo H, el supercampeón del fútbol paraguayo y el Deportivo Táchira de Venezuela (cayó 2-0 con River Plate de Argentina) están últimos sin puntos.

Ariel Galeano analizó el partido y destacó la intensidad del Bolso, que tuvo de titular a Antonio Galeano y desde los 76 minutos a, Federico Santander. “Lo más sorprendió de Nacional es que tuve empuje durante los noventa minutos. Creo que por ahí pasó la victoria. Pienso que un equipo que mantiene esa intensidad es siempre probable que quite el resultado que busca”, expresó el DT.

Ariel Galeano criticó el estado del campo de juego

Galeano apuntó al mal estado del campo de juego, que impidió que el equipo pueda salir jugando. “Lo intentamos en los primeros momentos, pero después nos dimos cuenta que el terreno de juego no estaba en buenas condiciones para hacerlo y, también el rival en su intensidad de presión nos complicó un par de veces. Entonces decimos ir por lo más práctico”, aseguró.

Ariel Galeano: “Recuperaremos los puntos perdidos”

“Es una derrota que duele, creo mucho también que no hay mal que por bien no venga. El rival tuvo mucha actitud y ese es el camino. Tenemos un mes o ciclo en el que tendremos muchos partidos por jugar y tendremos revancha que es lo que más no motiva para levantar cabeza. Sabemos que jugaremos con Nacional en nuestra cancha y ahí recuperaremos los puntos perdidos”, finalizó.