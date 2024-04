“Me cometieron falta y de ahí viene el segundo de Nacional”

Libertad empezó la Copa Libertadores 2024 con una dura caída en el Gran Parque Central de Montevideo. El Gumarelo jugó un muy mal partido y perdió 2-0 con Nacional, que lidera el Grupo H junto a River Plate de Argentina. En conferencia, Lorenzo Melgarejo habló de la polémica jugada que reclamaron los paraguayos antes del segundo tanto del Bolso.

“Es una jugada en la que punteo y me cometen una falta. Después ya no vi que pasó”, empezó Melgarejo. El atacante explicó que Anderson Daronco, el árbitro brasileño, mencionó que aplicó la ley de la ventaja, ya que el balón continuó en los pies de Roque Santa Cruz. “El árbitro me dijo que dejó correr porque dio la ley de la ventaja y de ahí viene el segundo gol”, añadió.

Deportivo Táchira, el próximo rival de Libertad

“Desde ahí se nos complicó un poco más”, puntualizó Melgarejo, quien al igual que el resto del equipo, estuvo muy lejos de un nivel competitivo. En la próxima ronda de la llave, que tiene a los paraguayos y Deportivo Táchira sin puntos, el supercampeón enfrentará a los venezolanos en el estadio La Huerta, el martes 9 de abril, a las 20:00, hora de Paraguay.