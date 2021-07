Sergio Orteman: cómo terminó Salazar y los 90′ de Roque

Olimpia derrotó 3-1 al 12 de Octubre y sumó los primeros puntos en el torneo Clausura. Sergio Orteman alineó a los titulares, pero realizó tres cambios con relación al que clasificó a los cuartos de la Copa Libertadores, incluyendo a Roque Santa Cruz. El experimentado atacante no solo partió en el once si no que disputó todo el partido. “Se sintió bien, le preguntamos cómo estaba y estaba bien para jugar. Pitta ya estaba con un desgaste mayor, entonces decidimos que Roque siguiera jugando y que Pitta pueda descansar”, explicó el entrenador, que confirmó que el miércoles, por la Copa Paraguay, jugarán los hombres de alternativa.

Además, Orteman apuntó al estado físico de Víctor Salazar, quien terminó desgastado físicamente. “Salazar terminó bien, cansado como terminaron muchos de esta seguidilla de partidos”, comentó el DT, que destacó que otros futbolistas, como William Mendieta, sumen ritmo. “Importante para todos nosotros, por lo que representan para el club, para sus propios compañeros. Mismo Néstor que entró, el otro día que entró Walter. A veces no se pueden hacer todos los cambios que uno quiere y darle ritmo a todos, pero cuando podamos hacer jugar y todos estén con más ritmo competitivo, vamos a ser más fuerte todavía”, puntualizó.