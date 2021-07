El debut de Peralta en Olimpia, un gran ejemplo de superación

“Estamos muy felices, primero estábamos esperando que este en la lista, después que este de suplente y entre, pero nos alegró más verlo ingresar de titular, nos emocionamos mucho y más cuando marcó los goles, ahí ya aparecieron las lágrimas, los abrazos y no paramos de festejar”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

“La cancha no daba tanto para jugar, se equivocaba porque jugaba de primera, después vi que Orteman le habló para que baje la pelota y se tranquilice, allí empezó a jugar mejor, jugó muy bien hasta llegó a los goles, eso le dio seguridad”, añadió.

Peralta empezó en Nacional, fue a Brasil y de allí vino a Olimpia. “Empezó en Nacional, estuvo desde los 10 años, integró el plantel de primera, de ahí se fue a Palmeiras en el 2019 y al volver a Paraguay nos fuimos al Olimpia”.

Gustavo tiene un inconveniente auditivo. “Él tiene una pérdida de audición parcial, tiene 80 % de perdida, solo escucha los ruidos fuertes, pero se maneja bien con la lectura labial, tiene rapidez visual y mental. En la cancha ya sabe que hacer al recibir la pelota”, aseguró el padre hablando también de todo lo que tuvo que hacer para superar el inconveniente y llegar a la primera división de Olimpia.

También jugó fútbol de salón. “Jugó fútbol de salón hasta los 14 años en Olimpia, Humaitá y Rojas Silva, después se dedicó al fútbol de salón. Empezamos con el pie derecho, lo difícil es mantenerse, su debut fue espectacular, ahora a acompañarle con más dureza, el primer paso fue bueno, el segundo tiene que ser mejor”.

Por último, comentó porque no quedó en Nacional. “No quedó en Nacional por problemas de contrato, algunos chicos de abajo ya tenían contrato y a él nunca le hicieron el contrato, ahí decidí buscar otro rumbo y no hay mal que por bien no venga, quise verle a mi hijo debutar en Nacional”, concluyó.