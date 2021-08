Olimpia: la vuelta de Agustín Ale y la baja de Néstor Camacho

Olimpia tiene el superclásico como la principal oportunidad para revertir el mal momento. Desde la victoria 3-1 sobre el 12 de Octubre en Itauguá, el Decano encadenó tres derrotas consecutivas entre el torneo Clausura y la Copa Libertadores. La última, el 1-4 contra el Flamengo, fue la sentencia al sueño de la cuarta corona internacional. Por eso, la prioridad absoluta es el certamen local. Este sábado recibe a Cerro Porteño, que en la ronda anterior conquistó la primera victoria al superar 2-0 a Guaireña en La Nueva Olla.

Sergio Orteman no terminó de superar los problemas generados para la formación del once a causa de las lesiones. Antolín Alcaraz e Isidro Pitta ni fueron llamados. Alejandro Silva quedó descartado hace tiempo y Luis Cáceres fue citado, pero continúa con molestias en el pie. Y complementa Víctor Salazar, quien sigue internado producto de un golpe en el rostro de Giorgian de Arrascaeta, que produjo fracturas en la órbita del ojo y en los huesos de la nariz. Con todas estas ausencias, hay novedades en la lista de convocados y en el equipo.

Sin Alcaraz ni Cáceres y con el flojo rendimiento de Ortiz como zaguero ante los brasileños, Orteman apuesta a Jordan Santacruz como central. En el clásico más añejo, el ex-San Lorenzo cometió errores ocupando el puesto, pero ante la necesidad, reaparece. Otro que vuelve es Agustín Ale, pero iría al banco de suplentes. El pésimo debut contra River Plate y la pobre imagen ante el Deportivo Primavera por la Copa Paraguay dejaron al jugador al margen de los citados en las fechas pasadas del torneo y en los duelos de la copa.

La principal ausencia entre los veinte elegidos de Orteman es Néstor Camacho, quien sorpresivamente no fue llamado por el charrúa. ¿La razón? Al parecer, un bajo nivel. No es titular y cada vez que ingresó, no convenció. Para acompañar a Roque Santa Cruz, Jorge Recalde es titular en lugar de Walter González y como recambio, William Mendieta ocupará el banco de suplentes.