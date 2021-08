Superclásico: Olimpia y Cerro Porteño juegan en el Manuel Ferreira

La costumbre señala que en los clásicos no hay favoritos. El duelo, el más esperado en cada campeonato, es un episodio aparte del momento que vive cada uno. La semana es especial, todo es especial. Están en juego los puntos, el honor, el folclore, todo. Es como un torneo distinto, que hasta puede aliviar un fracaso. Este sábado, a las 18:15, para Olimpia es la oportunidad de cambiar el presente malo y marcar un antes y un después por el 1-4 contra Flamengo en la Copa Libertadores. O en peor de los casos, una sentencia de muerte al resto de la temporada. Para Cerro Porteño, la ocasión de despegar definitivamente o caer otra vez al mar de dudas.

Con Guaraní y River Plate en la cima y los más grandes relegados a otro sitio de la clasificación, el tradicional enfrentamiento eleva también el carácter a clave con respecto a las aspiraciones de cada uno, principalmente del Franjeado, que ya no tiene margen de error por las tres derrotas y una sola victoria. La obligación es mayor para el local y más, porque solo tendrá los dos certámenes locales por delante a causa de una serie prácticamente sentenciada con los brasileños. El Azulgrana, aún invicto luego de tres empates y una victoria, necesita de un triunfo que impulse, superando también, otra transferencia en medio de la competencia.

Sergio Orteman no recuperó ni a Luis Cáceres ni a Isidro Pitta. Por ende, repetiría en gran parte la formación del miércoles. Claro, sin Víctor Salazar, quien recibió un golpe en el rostro, sufrió fracturas y continúa internado, aunque abandonó la sala de terapia. Con Sergio Otálvaro por el argentino, la otra modificación, arriesgada porque no fue efectiva contra Guaraní en Dos Bocas, es la inclusión de Jordan Santacruz por Edgardo Orzusa: el volante no ocupará un lugar en el mediocampo sino que formará dupla con Saúl Salcedo en la zaga central. Así, Richard Ortiz ascenderá nuevamente al doble seis. Además, Jorge Recalde vuelve por Walter González.

Por su parte, Francisco Arce también mete mano en la alineación. El paraguariense perdió a dos titulares el mismo día en que el Ciclón superó 2-0 a Guaireña en La Nueva Olla. Juan Patiño fue expulsado por doble amonestación después de una segunda infracción inocente e irresponsable, mientras que Mathías Villasanti fue vendido al Gremio de Porto Alegre. En el caso del defensor, Pablo Adorno es el sustituto natural, pero en el mediocampo el entrenador improvisa: sin Ángel Cardozo Lucena y Wilder Viera, ambos lesionados y aún en proceso de recuperación, Alan Rodríguez, el lateral zurdo, aparece para acompañar a Rafael Carrascal.

<b>Las formaciones y los árbitros del superclásico</b>