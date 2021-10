“Lo que tenemos que tratar de lograr es más contundencia”

Olimpia eliminó a Resistencia, pero antes, sufrió para ganar y clasificar a los cuartos de la Copa Paraguay. El Decano derrotó 2-1 al Celeste, que el sábado puede ascender a la máxima categoría. La diferencia mínima tiene una razón: la falta de contundencia. El equipo generó varias situaciones y convirtió solamente dos. Álvaro Gutiérrez apuntó a la ineficacia y mencionó que “da mucha más tranquilidad durante el partido”.

“Lo que tenemos que tratar de lograr es tener más contundencia porque creamos varias ocasiones de gol y lamentablemente no pudimos marcar o no pudimos marcar con la seguridad que me gustaría y eso te podía dar mucha más tranquilidad durante el partido”, destacó el entrenador, que tendrá una semana y media para trabajar con relación a la contundencia. El torneo Clausura no tendrá actividad entre el viernes y el domingo a causa de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la era Gutiérrez, tres partidos del campeonato y dos del certamen nacional, el Franjeado convirtió 9 tantos, pero también recibió 8, un punto que también había tratado en la conferencia pasada. “La otra cosa también es la poca eficacia que tenemos en nuestra área porque cuando nos llegan nos meten goles (…) Es algo que también a nosotros nos sorprende. Nos llegaron una vez y fue gol”, expresó el DT después de la caída 2-1 contra el 12 de Octubre.