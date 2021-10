“No tenemos contundencia arriba y cuando nos llegan nos meten goles”

Olimpia no despega en el torneo Clausura y desperdició la chance de ingresar momentáneamente a los puestos de Copa Libertadores, la prioridad en el resto de la temporada. El Decano, con un polémico penal, perdió 2-1 contra el 12 de Octubre y, agravando la crisis, tampoco abandona el último puesto de la clasificación. Álvaro Gutiérrez, quien volvió a tener un cruce con un jugador sustituido, pero esta vez con Derlis González, analizó el partido y resaltó la ineficacia no solo en ataque sino que también en defensa.

“La falta de contundencia es un problema que debe solucionar porque con una defensa muy cerrada como la que presentó 12 de Octubre era muy difícil entrar. Estaban muy bien armados. Igual así tuvimos ocasiones, pero lamentablemente no pudimos solucionar y meter el gol, que es el cambio táctico más importante. En ningún momento pudimos ir ganando más allá de que tuvimos más chances. La otra cosa también es la poca eficacia que tenemos en nuestra área porque cuando nos llegan nos meten goles”, explicó el entrenador.

“Es algo que también a nosotros nos sorprende. Nos llegaron una vez y fue gol. Luego, ya con el equipo más abierto en el primer tiempo, nos llegaron otra vez, que un tiro de fuera del área, y la tercera vez que nos llegan fue la jugada del penal”, continuó Gutiérrez, quien sufrió la segunda derrota desde que asumió en reemplazo de Enrique Landaida. “Nos cuesta generar. Nosotros debemos tener más llegadas por las bandas. A veces cuando hacemos llegar la pelota al lateral, el lateral está solo y la jugada no puede ser terminada como queremos”, añadió.

“Nosotros llegamos, seis o siete jugadas para marcar y no pudimos hacer. No es solo de ahora, viene padeciendo esto el Olimpia. Tiene el control de la pelota, tiene la posesión, yo no soy muy amante fervoroso, porque para mi la posesión si no hay claridad en el juego, no sirve para nada. No estamos siendo contundentes arriba y lamentablemente, por mala suerte, por virtud del rival, o por los que sea, terminamos con un gol abajo y después tienes que salir a hacer un doble de esfuerzo para revertir la situación”, acabó el DT.