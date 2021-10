Olimpia volvió a ganar después de la derrota 2-1 contra el 12 de Octubre por la undécima jornada del torneo Clausura. Este vez, el triunfo del Decano fue por la Copa Paraguay, certamen en el que avanzó a los cuartos. Álvaro Gutiérrez señaló que “el partido fue muy disputado” y apuntó que “hay algunas cosas que se empiezan a ver”. “Fue un partido muy disputado y sufrido hasta el último minuto. Nos vamos contento con el resultado y con algunas cosas que pudimos ver, que se empiezan a ver, pero todavía falta mucho trabajo”, expresó el uruguayo.

Gutiérrez insistió nuevamente en el poco tiempo de trabajo que tiene entre presentación y presentación, que según el entrenador, impide entrenar como desea. “Siempre se puede corregir y nosotros más porque estamos en una etapa donde venimos jugando prácticamente no solo todas las semanas, sino entre semana. No tenemos tiempo muchas veces de trabajar porque solo recuperamos y ya apuntamos al partido siguiente. Hay que automatizar muchas cosas”, agregó el charrúa, que a causa de las Eliminatorias Sudamericanas tendrá el fin de semana sin competencia.

Por último, el DT resaltó que el equipo “debe lograr tener más contundencia”. “Lo que tenemos que tratar de lograr es tener más contundencia porque creamos varias ocasiones de gol y lamentablemente no pudimos marcar o no pudimos marcar con la seguridad que me gustaría y eso te podía dar mucha más tranquilidad durante el partido”, explicó el oriental. En la próxima ronda, el vicecampeón de la edición 2018 medirá al ganador de Sportivo Ameliano de la División Intermedia y Guaireña, que recién jugarán el miércoles 20 de octubre (estadio a confirmar).