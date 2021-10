La foto de Roque con Horacio Cartes que generó el enojo de los hinchas

Dos días después de perder 3-1 el clásico más añejo, Julio César Cáceres otorgó liberó al plantel el martes para que los jugadores descansen en la antesala del superclásico. Aprovechando la licencia, Roque Santa Cruz tuvo un encuentro con las principales figuras de Honor Colorado. “Noche con grandes amigos. Hay equipo”, publicó en Twitter Pedro Alliana, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y titular de la Cámara de Diputados, relevando la reunión en la que también participaron Horacio Cartes, Santiago Peña y Martín Admen.

Aunque aseguran que “hablaron de fútbol”, la charla podría tener relación con la política. De todas maneras, varios hinchas de Olimpia no perdonaron esta exposición de Roque, quien está en duda para el partido contra Cerro Porteño, el domingo en La Nueva Olla. “Ahora si chau Roque, eras mi ídolo @RoqueSantaCruz”, respondió @SandraG83734590. “@RoqueSantaCruz el club esta en la última posición y vos en otra posando con este tipo de gente, para eso tanto de esforzaste. Dinero no te falta para terminar como hurrero o empleadito del que ya sabemos”, escribió @Rodrigopau88.

“@RoqueSantaCruz se me cayo un ídolo, se hace cierto el adagio: juntate con los malos y serás uno de ellos”, continúo @GarceteMiguela. “Nuestro capitán vive en la joda, no se porque no se retira del fútbol y se dedica a esto. Mal ejemplo para sus compañeros”, disparó @josemetal77. “El último tren con HC”, mencionó @NelsonA09711569. “Le pueden llevar a Roque a libertad”, siguió @VictorFranjeado. “Roque es una cosa como jugador otra cosa con badulaques ,no por eso se suma más votos, el 2023 voto castigo para la ANR”, opinó @DaVega791.