El día después del superclásico: Olimpia apunta a la Copa Paraguay

El plantel de Olimpia retomó las tareas este lunes, un día después de perder el superclásico en La Nueva Olla. El Decano sufrió la tercera derrota consecutiva contra Cerro Porteño y a pesar del 0-1, con el golazo de Claudio Aquino, tiene una buena: abandonó el último lugar de la tabla del torneo Clausura. Sí, aunque no sumó ningún punto, la derrota 3-0 contra Sol de América empeoró el saldo de goles de Guaireña, que con -10 es décimo, mientras que con -9, los dirigidos por Julio César Cáceres están noveno.

De todas maneras, el principal objetivo del resto de la temporada está en la clasificación acumulativa, en la que actualmente ocupa puestos de Copa Sudamericana. Cáceres y compañía no aprovecharon el empate 1-1 de Nacional con River Plate y continúan a cuatro unidades de la Academia, posicionado en el último cupo a la Copa Libertadores. El Rey de Copas no depende de sí mismo y, por ende, no tiene margen de error en los próximos cuatro juegos, con un duelo ante el Tricolor en la última ronda del certamen.

En la siguiente fecha del campeonato, Olimpia recibirá a Sportivo Luqueño, que pelea por la permanencia. Pero antes, el Decano tiene Copa Paraguay, el único evento que festejar para culminar el 2021 con un título. El jueves, por los cuartos de final, el Franjeado medirá a Guaireña en el Feliciano Cáceres a las 17:00. El plan del DT Julio Cáceres sería utilizar nuevamente a los titulares, que activaron con sesiones livianas de recuperación, mientras que los suplentes realizaron fútbol con la conducción de Cáceres.

La novedad en la práctica fue Roque Santa Cruz, quien volvió a activar con pelota después de superar una lesión en el soleo de la pierna derecha, problema que había dejado al atacante al margen del clásico más añejo (1-3) y el superclásico (0-1). El delantero de 40 años estaría a disposición del entrenador para buscar el boleto a las semifinales del certamen nacional. Por su parte, Iván Torres, quien sufrió una golpe en la pierna derecha, y Adelio Zárate también quedaron al margen del encuentro en Barrio Obrero y continúan en duda.