Olimpia: en dos días vencería el plazo para pagar al Dinamo Kiev

De acuerdo a las palabras de Federico Frutos, socio vitalicio de Olimpia, “pasado mañana vence y debemos depositar US$ 5.500.000, ya con los intereses”, aseveró con relación al caso del club con el Dinamo Kiev por Derlis González, que saltó a la luz el 12 de octubre.

“Y quién fue el responsable de eso. Me encantaría que se diga eso y que esta persona vea cómo ayudar para solucionar ese inconveniente”, añadió Frutos en charla con el Cardinal Deportivo. González fue una de las contrataciones realizadas durante la administración de Marco Trovato.

Olimpia tiene nuevo presidente desde este lunes aunque aún no se ha hecho oficial la asunción de Miguel Cardona. Frutos dijo que habló con Cardona y le indicó que “va a hacer lo imposible para que Derlis González siga en el club, que no sea transferido”.

“Tenemos pocos días. Tengo entendido que pasado mañana está venciendo el plazo para pagar. Y ahí hay que ver la responsabilidad de quién es eso, hay que mirar quién fue responsable de comprometerse a pagar US$ 5.000.000 que no correspondían en ese momento”, subrayó.

“No entra en la cabeza de nadie pagar US$ 5.000.000 por el 50% del pase más US$ 600.000 por comisión al representante o no sé a quién”, sostuvo Frutos. Manuel Ferreira, asesor económico externo de la entidad, había declarado hace semanas que el club no pagará la deuda en el tiempo establecido.