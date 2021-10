Olimpia no pagará la deuda por Derlis González y será sancionado por FIFA

Olimpia no podrá cumplir con el plazo establecido para abonar al Dinamo Kiev la deuda de US$ 5.500.000 por el pase de Derlis González. De esta manera, el club será sancionado por la FIFA: no podrá incorporar jugadores a pagar el monto al club ucraniano. “La situación es que no se consiguió el dinero y eso es pasible de sanción. Olimpia va a tener que asumir esa sanción”, reconoció Manuel Ferreira al Cardinal Deportivo.

“Alrededor de dos millones de dólares juntamos, entre compromisos de gente que estaba dispuesta a colaborar, no efectivo”, agregó el asesor económico del club, que señaló que una alternativa para alcanzar la cifra, un acuerdo realizado por el expresidente Marco Trovato, quien fue inhabilitado por amaño de partidos, será vender los derechos de Derlis. “Es una opción, y tal vez la más importante de todas”, reconoció el profesional.