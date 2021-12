Olimpia presentó nota contra José Méndez

“El arbitraje de José Méndez fue pésimo y presentamos una nota al Tribunal de Justicia, tiene que estar suspendido en sus funciones”, dijo el presidente Miguel Cardona a la 730 AM, ABC Cardinal.

Detalló minuto a minuto lo que pasó con Méndez. “En el minuto 15, Campisi le hizo un penal a Santa Cruz que no fue sancionado. Minuto 68, Javier Toledo cometió una violenta falta a Jorge Recalde, el árbitro le amonestó y no a Toledo, que debió ser expulsado. A los 80 minutos, Fernando Godoy desvía el balón con la mano, él no cobra, es llamado por el VAR y se demora cinco minutos para cobrar el penal. Minuto 93, remate de Ramón Sosa al arco, desvía Víctor Ayala y no cobra el tiro de esquina”.

Aseguró que Olimpia será implacable defendiendo sus intereses. “Lo que te puedo decir es que no vamos a dejar pasar las cosas, seremos implacables en la defensa de nuestros intereses, hay que respetarle al Olimpia porque es muy grande en el fútbol paraguayo, con quien sea vamos a pelearnos, nos tienen que respetar como debe ser. No permitiremos arbitrajes que perjudiquen quirúrgicamente a Olimpia”, expresó.

Por último, señaló lo que piden para José Méndez: “Pedimos lo que corresponde, una sanción de 6 meses a un año de José Méndez”.