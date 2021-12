“Trovato hizo contrataciones en 2020 por US$ 30.000.000″

La Copa Paraguay es un bálsamo para Olimpia, que atraviesa una de las peores crisis de su historia. El Decano tiene una deuda de unos US$ 60.000.000, herencia de la era Marco Trovato. La nueva comisión directiva, encabezada por Miguel Cardona, quien sucedió a Miguel Brunotte en noviembre, trabaja para contrarrestar el problema económico, que incluye varias demandas de jugadores como Diego Polenta, Nicolás Domingo y Edwar López, los clubes Junior de Barranquilla por Jorge Arias y el Dinamo Kiev por Derlis González y el representante de Emmanuel Adebayor.

Lea más: Olimpia eliminó el nombre de Trovato del Centro de Alto Rendimiento

Pedro Balotta, actual vicepresidente, disparó contra Trovato y reveló que el extitular, suspendido de por vida por la FIFA a causa de amaño de partidos, contrató futbolistas en 2020 por un monto que orilla los US$ 30.000.000. “El libro de pases del dos mil veinte fue de veintiséis a treinta millones de dólares. Tenés la contratación de Adebayor, Derlis González, Polenta, Nicolás Domingo”, expresó el dirigente, que también confirmó que el club decidió borrar el nombre “Ing. Marco Trovato” del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora.

Lea más: “Brunotte fue muy tibio, ¿conocen alguna nota que haya presentado?”

“Vamos a tener un cierre hasta la fecha de asamblea y de ahí determinar las cuestiones económicas no solo de la administración Trovato. La auditoría corresponde que se haga. Si hay que recurrir a la fiscalía, se recurrirá”, agregó Balotta. El viernes, la institución recibió la sanción de la FIFA que impide a la directiva contratar jugadores por los US$ 5.500.000 que la entidad adeuda al Dinamo por el 50% del pase de González. “Nosotros claro que tuvimos conocimiento, pero nunca se trató en comisión directiva en qué condiciones venía. No hay acta”, mencionó sobre el caso.