Olimpia borró el “Ing. Marco Trovato” del Centro de Alto Rendimiento

Después de conquistar la Copa Paraguay, el mandamás Miguel Cardona había avisado que este era un nuevo Olimpia. Y al parecer, cumple con sus palabras porque este sábado, el Centro de Alto Rendimiento sufrió una cambio muy visible. El edificio donde entrena y concentra el Decano ya no lleva el escrito “Ing. Marco Trovato”, la denominación del recinto construido en la era Marco Trovato, quien fue suspendido de por vida por la FIFA a causa de amaño.

“Tengo entendido que sí, no tuve tiempo de ver eso”, expresó Pedro Balotta, quien confirmó a ABC 730 AM que la nueva directiva decidió borrar el “Ing. Marco Trovato”. “Realmente son varios los argumentos”, comentó, sin detallar ninguno, el vicepresidente del Franjeado, que también dejó en claro que quiere despegar a toda la dirigencia del extitular. De esta manera, la sede no tiene nombre o por lo menos, no llevará más el de Trovato, quien fue sancionado en 2020.