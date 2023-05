Diego Aguirre y el inédito once: “Jugamos sin delanteros”

Olimpia ganó un partido clave de Copa Libertadores con una inédita alineación. El entrenador Diego Aguirre volvió a sorprender con el once, pero esta vez, jugando sin delanteros. Guillermo Paiva y Facundo Bruera arrancaron entre los suplentes, mientras que Fernando Cardozo y Hugo Fernández, ambos mediocampistas, aparecieron en el ataque.

Aguirre no escapó a la pregunta sobre el porqué de la decisión. “Muchas veces me preguntan porqué no pongo dos delanteros. Hoy jugamos sin delanteros. No hay que atarse a modelos”, expresó el entrenador uruguayo, que solo utilizó a Bruera, a cuatro minutos del final, reemplazando a Diego Torres, autor del segundo tanto en el Brigadier López.

“Me imagino las críticas si no ganábamos, pero yo me centro en lo interno”, agregó el DT charrúa después de una apuesta riesgosa, pero que terminó con victoria 2-0 para quedar a puertas de clasificar a los octavos de final. El Rey de Copas puede sentenciar el pase a la siguiente ronda en la penúltima fecha, jugando o mirando por televisión (Melgar-Patronato).